Hein Vanhaezebrouck roept andermaal om dringende versterking: "Heb je er een paar in je rugzak zitten?"

KAA Gent ging in eigen huis onderuit tegen KV Mechelen. Met 'dank' aan twee verdedigende foutjes, van Agbor en Kandouss. Ook Hein Vanhaezebrouck beseft dat een aantal spelers gemist worden.

"We moeten geen excuses zoeken, maar we hebben te weinig opties. We missen Torunarigha en Watanabe", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse na de 1-2 nederlaag in de KAA Gent Arena tegen KV Mechelen.

"Door de afwezigheid van sommigen, komen anderen in de problemen. Sommigen tillen hun niveau op door wie er naast hen staat, maar we wisten op voorhand dat de maand januari een moeilijke maand zou gaan worden."

Volgende week versterking voor KAA Gent?

Rest de vraag: wanneer komen er extra opties voor Vanhaezebrouck? "Als je er een paar in je rugzak zitten hebt, haal ze er maar uit hoor. We hadden gehoopt al een extra verdediger te hebben, maar het is niet gelukt."

Hoe sneller, hoe liever dus? Ex-Buffalo Stefan Mitrovic werd al een paar keer genoemd: "We gaan volgende week zien wat er gaat gebeuren en of we iemand kunnen halen", blijft Vanhaezebrouck voorlopig op de vlakte over de zaak.