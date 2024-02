Grote verandering op komst bij AS Roma?

AS Roma, de Italiaanse club waar Romelu Lukaku speelt, zou wel eens een nieuwe eigenaar kunnen krijgen.

Zeer verrassend nieuws onthuld door het Italiaanse dagblad La Repubblica: AS Roma wordt mogelijk overgenomen door Saoedische investeerders. Kopers van het Saudi-Arabische Public Investment Fund (PIF) zouden geïnteresseerd zijn.

Na de aankoop van Newcastle United in 2021 zou het PIF de operatie willen herhalen. Dit keer in Italië. Hoewel Roma, waar Amerikaan Dan Friedkin sinds 2020 eigenaar van is, niet openstaat voor een overname, zou de situatie achter de schermen heel anders zijn.

De PIF - geleid door de Saoedi-Arabische kroonprins Mohammed bin Salmane - heeft financiële argumenten. De familie Friedkin is naar verluidt bereid om de club te verkopen voor €900 miljoen.