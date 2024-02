📷 Nieuwe sterkhouder in etalage bij Club Brugge? 'Op shortlist van FC Barcelona'

Club Brugge pakte de voorbije transferperiodes stevig uit op de transfermarkt. Ook in de nabije toekomst lijken er enkele topdeals aan te komen.

Aan uitgaande zijde zit Club Brugge niet verlegen om de juiste prijs voor hun sterkhouders te vragen. Denk maar aan de transfer van Charles De Ketelaere, maar ook die van Tajon Buchanan en de onlangs voorlopig afgesprongen topdeal voor Antonio Nusa.

Maar er is blijkbaar nog veel meer in aantocht. Komende zomer mag blauwzwart zich zo goed als zeker verwachten aan de nodige aanbiedingen voor Andreas Skov Olsen, maar in Spanje wordt er ook iemand van Club Brugge gelinkt aan niemand minder dan FC Barcelona.

Onyedika gelinkt aan transfer naar Barcelona

Volgens Mundo Deportivo zou Raphael Onyedika op de shortlist om het middenveld van FC Barcelona volgende zomer te versterken. Veel potentieel, maar ook niet te duur van loon en transfersom is de bedoeling van de Spaanse club.

Ook Amadou Onana staat op het lijstje. De tien namen kan je hieronder bekijken. Het is uitkijken of het grote FC Barcelona volgende zomer zaken zal doen met Club Brugge. Voor Onyedika zelf zou het alvast een echte droomtransfer zijn.

Zijn marktwaarde bedraagt op dit moment volgens Transfermarkt 8 miljoen euro. De overeenkomst van Onyedika in het Jan Breydelstadion loopt nog tot juni 2027.