📷 Drama op Jan Breydel: "Toptransfer Nusa gaat dan toch niet door"

Het was Filip Joos die op het einde van Extra Time al een eerste voorzet gaf. “Ik kreeg net een berichtje dat de deal rond Nusa niet zou doorgaan”, klonk het.

Veel meer informatie was er op dat moment niet. Volgens het zeer betrouwbare The Athletic zou Brentford inderdaad met stevige twijfels zitten over de aankoop van Nusa.

Nochtans was er een princiepsakkoord tussen beide ploegen voor een transfer van 37 miljoen euro, bonussen inbegrepen, en een doorverkooppercentage van 12,5 procent.

Nusa zag een deal helemaal zitten, met een contract tot 2030. De transfer leek een formaliteit, maar zou dan toch niet rond geraken. De medische testen zouden de Engelse ploeg zorgen baren.

Een zwevend stukje kraakbeen in de knie zou de grote boosdoener zijn, maar ook zijn rug zou een probleem zijn. Nusa kreeg dit seizoen al geregeld af te rekenen met kwaaltjes, waardoor het wel begrijpelijk zou zijn dat daar een probleem opduikt.

