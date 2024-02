Alderweireld slaat er niet met de vuist voor op tafel, maar zegt hoe vaak gevoelige zaak nu in mekaar steekt bij Antwerp

Alderweireld heeft nog maar eens zijn waarde voor Antwerp bewezen. Het kan vaak een gevoelige zaak zijn: wie nu juist de strafschoppen neemt in een team. Bij stamnummer 1 is het geen heikel thema. Al helpt het wel dat Toby Alderweireld nu trefzeker is van op de stip.

De vlotte zege op het veld van RWDM begon met een strafschopfout op Jacob Ondrejka. Had de Zweed er vertrouwen in dat de scheidsrechter zou fluiten voor dat contact? "Ja, als mijn tegenstander me niet raakt, heb ik een kans om te schieten. Na mijn eerste balcontact komt de verdediger tussen. Voor mij was het een duidelijke fout."

Dan moest dus uitgemaakt wie de penalty zou nemen. Het is niet Vincent Janssen geworden, die ondertussen enkele missers achter zijn naam heeft. "Vincent en ik hebben kort naar mekaar gekeken en dan beslist", doet Alderweireld het verhaal. De Antwerpse kapitein scoorde er later nog een tweede: goed voor de 0-4 eindstand.

Alderweireld neemt verantwoordelijkheid

Dat hij nu de definitieve strafschopnemer is, wil het boegbeeld van RAFC niet gezegd hebben. "We zullen zien. Ik ga nooit mijn verantwoordelijkheid uit de weg. Ik wil dus mijn verantwoordelijkheid nemen, maar ook niet ten koste van alles. Ik ga daar nooit ruzie om maken."

Alles gebeurt dus in eerlijk overleg. "Vincent Janssen en ik hebben wel een bepaald gevoel naar mekaar toe. Het gaat ook niet enkel om Vincent. Als iemand anders zich goed voelt en de penalty wil nemen, mij goed. Dat niemand dat gaat willen als ik ze blijf scoren? Ik zal dan mijn best doen om ze zo te blijven trappen", lacht Alderweireld.

Strafschoppen nu wel goed getrapt bij Antwerp

Er was wel enige tevredenheid over de kwaliteit van de strafschoppen. "Ze waren nu wel goed getrapt. Ze gingen er alleszins goed in, dat is het belangrijkste. Als iemand zegt dat hij 'm liever niet neemt of als de ploeg mij nodig heeft, zal ik er zeker staan. De coach weet dat hij op mij kan rekenen."