Zulte Waregem-coach Euvrard maakt zich quasi onmogelijk na tirade richting eigen supporters: "Blijf dan thuis!"

Zulte Waregem verloor gisteren thuis zwaar van Lommel SK en laat de concurrentie zo wat weglopen. Het gaat de laatste tijd niet zo goed met Essevee en trainer Vincent Euvrard ligt onder vuur. En dat zal na gisterenavond er niet beter op zijn geworden.

De supporters van Zulte Waregem waren uiteraard niet blij en joelden de spelers uit. In eigen huis kon Essevee nog maar 11 op 33 pakken. Veel te weinig en dus is het de vraag of het bestuur na Frederik D'Hollander nog een tweede keer gaat ingrijpen.

Of krijgt Euvrard nog een kans om het deze maand recht te trekken? In ieder geval heeft hij het verkorven bij een deel van de achterban. Volgende week moet Zulte Waregem op bezoek bij Club NXT. “Een uitwedstrijd, dat is al een heel goeie zaak”, aldus Euvrard achteraf bij HLN.

Euvrard ging al na vijf minuten in de clinch met een deel van de hoofdtribune. Hij is het beu en was furieus. “Ik wik en weeg mijn woorden, maar ik vind dat er een grens is overschreden”, klonk het bij Euvrard. “Ik weet dat er veel mensen in dit stadion zitten die hele goede supporters zijn, die ons door dik en dun steunen."

"Maar er is ook een gedeelte dat er voor kiest de negatieve energie in het stadion aan te wakkeren. Als je bij de eerste actie waarbij de bal achteruit wordt getikt al gaat fluiten en morren, kom je met verkeerde bedoelingen. En als je in de tweede helft ostentatief voor de tegenstander gaat supporteren, dan zeg ik: blijf thuis."