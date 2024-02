Standard werd afgetroefd door STVV: "Er was een telefoontje"

Adriano Bertaccini's prestaties bij RFC Luik hebben hem deze winter populair gemaakt. Standard behoorde tot de geïnteresseerde clubs, al trok hij uiteindelijk naar STVV.

Met 11 doelpunten in 17 wedstrijden heeft Adriano Bertaccini boven verwachting gepresteerd bij RFC Luik. De aanvaller maakte afgelopen wintermercato de overstap naar STVV.

De Kanaries waren niet de enigen in de hoogste klasse die interesse hadden. In een gesprek met Het Belang van Limburg onthulde Bertaccini dat Standard ook contact had opgenomen. "Ik heb niets gehoord van Charleroi. Aan de andere kant was er wel een telefoontje van Standard. Maar Sint-Truiden was heel concreet."

De Rouches besloten nadien om Kelvin Yeboah te huren, die scoorde meteen tijdens zijn eerste wedstrijd tegen RWDM.