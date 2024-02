Tegenvaller voor Union SG met oog op wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt

Union Saint-Gilloise ontvangt donderdag Eintracht Frankfurt in de play-offs van de Conference League. De Brusselse ploeg zal het zonder een aantal belangrijke spelers moeten stellen.

Volgens Het Nieuwsblad moet Union SG het zonder drie spelers stellen tegen Frankfurt. Noah Sadiki, Kevin Rodriguez en Lazare Amani zullen niet beschikbaar zijn.

Sadiki is geschorst voor deze wedstrijd. De jonge middenvelder pakte een derde gele kaart in de overwinning op Liverpool afgelopen december. Rodriguez heeft een verstuikte knie. Hij is er al twee weken niet bij en was woensdag ook niet op de training aanwezig.

Lazare heeft onlangs de Africa Cup gewonnen met Ivoorkust. Hij wordt deze week terug verwacht bij de club. De wedstrijd van donderdag komt echter te vroeg.