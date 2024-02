De pechvogel van het jaar? "Hij was aan het wenen in de kleedkamer, zoveel betekent de Brugse derby voor hem"

Thibo Somers pakte tegen KAA Gent zijn vijfde gele kaart en zal er niet bij zijn tegen Club Brugge in de Brugse derby. En ook Nazinho moet door een uitsluiting tegen de Buffalo's een match aan de kant zitten.

Coach Miron Muslic had achteraf wel wat te zeggen over zijn geschorste spelers: "Natuurlijk was ik boos op Nazinho voor zijn rode kaart. Hij is 20 en was twee keer naïef, je had de match ook moeten aanvoelen op zo’n moment. Gent profiteerde ervan, het veranderde de wedstrijd een beetje."

Voor Thibo Somers was het een ander verhaal: "Dat is andere koek, het is heel jammer voor hem. Hij was aan het wenen in de kleedkamer en was ontroostbaar. Dat zegt veel over hoe hard de derby speelt voor hem. Hij wilde er zo graag bij zijn, het zegt veel over hoe hard het leeft."

Zo sterk mogelijke ploeg opstellen in de Brugse derby

Ook Somers zelf was er het hart van in: "De enige wedstrijd van het jaar die ik niet wil missen ... moet ik nu missen. Ik ben ontgoocheld en vooral kwaad op mezelf, want die derby is en blijft voor mij de match van het jaar."

De schorsingen van Nazinho en Somers waren ook meteen een extra reden voor coach Muslic om Hannes Van der Bruggen (9 gele kaarten) en Kevin Denkey (4 gele kaarten) naar de kant te sturen: "We gaan ons wapenen om een zo sterk mogelijke ploeg aan de aftrap te brengen tegen Club Brugge."