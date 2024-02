Goalgetter Jérémy Perbet (39) gaat nog niet op pensioen en tekent bij ex-eersteklasser

Jérémy Perbet vierde onlangs zijn 39e verjaardag, maar is nog niet van plan om te stoppen. Hij blijft in West-Vlaanderen voetballen.

Afgelopen zomer verliet Jérémy Perbet RFC Luik, ondanks de promotie van de Waalse club naar de Challenger Pro League. De topscorer bleef echter in eerste nationale en tekende bij Winkel Sport.

Perbet doet ook bij Winkel Sport wat hij al jaren doet: scoren. In 20 wedstrijden zit de 39-jarige Perbet aan zes doelpunten. Ondanks een contract van drie jaar zal Perbet Winkel Sport op het einde van het seizoen alweer verlaten.

SK Roeselare

Niet onlogisch, want de club stopt met haar activiteiten in eerste nationale. Hoofdsponsor Geert Cool vertrekt namelijk bij Winkel Sport en gaat in zee met SK Roeselare. De nieuwe bestemming van Perbet is dan ook niet onlogisch.

Net als heel wat spelers van Winkel Sport trekt Perbet volgend seizoen naar SK Roeselare in de derde nationale. Daar zal de goalgetter opnieuw zo veel mogelijk doelpunten willen maken.