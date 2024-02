Jan Mulder zet Eden Hazard helemaal met de voetjes op de grond

Eden Hazard is een man van weinig woorden. Tot hij vorige week bij France Football een uitgebreid interview gaf.

Eden Hazard stond jarenlang in de spotlights, zowel in positieve als negatieve zin, maar een man van veel woorden is hij eigenlijk nooit geweest. Ook niet toen hij ervoor koos om op voetbalpensioen te gaan.

Vorige week doorbrak hij echter die stilte, door een groot interview te geven aan France Football. Daar sprak hij open en bloot over enkele toch wel gewichtige thema’s, waaronder ook zijn mislukte transfer naar Real Madrid.

Daarover zei Hazard dat hij en Real Madrid geen goede match waren, dat hij niet paste bij de club. Voor Jan Mulder onbegrijpelijk dat je dergelijke zaken naar buiten brengt als topvoetballer, alsof hij niet wist wat er op hem afkwam.

Eden Hazard noemt zijn carrière een bestseller

“Dus Eden Hazard had na al die jaren van verlangen geen idee hoe ze speelden, en hij wist ook niet dat Real Madrid de club is van heb-je-mij-gezien. Moeilijk te geloven. Voor iedere voetballer is het juist de énige reden om naar Real Madrid te willen, die op roem en uitstraling gebaseerde droom in smetteloos wit”, zegt Mulder in HUMO.

Hazard vatte zijn carrière in het interview met France Football als volgt samen: “Soms is het laatste hoofdstuk waardeloos, maar kijk eens, mijn boek is een bestseller”, zei de ex-Rode Duivel.

Genoeg voor om Jan Mulder hem helemaal met de voetjes op de grond te zetten. “Gouden Bal: geen. Titels Champions League: geen. Internationale trofeeën met de Rode Duivels: geen. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar”, lacht de Nederlander.