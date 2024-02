Mario Stroeykens noemt het gouden trio dat Anderlecht naar de tweede plaats loodst

Na enkele mindere seizoenen staat Anderlecht weer bovenin de rangschikking van de Jupiler Pro League. Met één puntje hebben ze voldoende om zeker te zijn van play-off 1.

Het is enkele jaren totaal anders geweest, maar nu staat de trein van RSC Anderlecht weer helemaal op de rails. Met als voorlopig resultaat de tweede plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League, na competitieleider Union SG.

Ook Mario Stroeykens is blij met die positie, zo laat hij weten in de podcast van RSC Anderlecht. “Niemand had verwacht dat we na vorig seizoen zo hoog zouden staan. Als ploeg hebben we veel stappen voorwaarts gezet”, klinkt het.

Maar ook individueel hebben heel wat spelers de nodige progressie geboekt, waardoor paarswit toch wel de verrassing van dit seizoen genoemd kan worden. Stroeykens vindt dat de knappe resultaten er vooral komen door drie spelers bij RSC Anderlecht.

Concurrentie bij RSC Anderlecht

“Leoni heeft een start van het seizoen doorgemaakt waarbij alles lukte. Nu gaat het nog goed, maar dat begin was fantastisch. Dreyer pikt elke week wel een goal of assist mee. Hij verrast mij ook wel dit seizoen. Sardella is even out, maar Killian heeft vanaf het begin van het seizoen grote stappen voorwaarts gezet.”

Het feit dat er een heel evenwichtige ploeg is uitgebouwd door Fredberg en Riemer zorgt voor de nodige concurrentie en die doet de prestaties van het team op zich nog naar een hoger niveau toegroeien. “Dat er meer concurrentie is, is wel goed. Je hebt elke week een extra uitdaging omdat je moet strijden voor je basisplaats”, besluit Stroeykens