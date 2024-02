Vanhaezebrouck heeft pittige waarschuwing in huis over Refaelov: "Kums toch ook niet?"

KAA Gent neemt het donderdagavond op in Boedapest tegen Maccabi Haifa. En dus wordt het ook een weerzien met een aantal bekenden uit België. Eentje daarvan is gewezen Gouden Schoen Lior Refaelov.

In België speelde Lior Refaelov bij Club Brugge, Anderlecht en Antwerp, ondertussen maakt hij het mooie weer bij Maccabi Haifa. En in die hoedanigheid komt hij deze week opnieuw oog in oog te staan met een Belgische ploeg.

KAA Gent is namelijk momenteel aanwezig in Boedapest, voor de wedstrijd tegen Maccabi Haifa. En dus is het nog maar te zien wat Refaelov nog kan. Criticasters zeggen dat hij op zijn retour zou zijn en niet meer de echte topper van weleer is.

Kums toch ook niet op zijn retour?

"Maar toch maar opletten met hem", aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie in Boedapest over de Israëlische spelmaker. "Hij is beter dan in zijn laatste jaren in België wat mij betreft en hij is zeker nog in vorm."

De coach van KAA Gent maakt ook meteen de vergelijking met Sven Kums. "Kums is op zijn 35e toch ook niet op zijn retour?", aldus Vanhaezebrouck. Met Gershon en Saief zag Vanhaezebrouck ook een paar oude bekenden van de Buffalo's terug.