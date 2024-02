Rode Duivel komt terug op 'quasi gedwongen' transfer: "Voor mij was er niets aan de hand, maar..."

Matz Sels verliet in extremis Strasbourg en trok naar Nottingham Forest. Een transfer waar hij naartoe geleid werd door zijn Franse club, vindt hij zelf. Tijd om te vertrekken dus!

De wintertransfermarkt was niet erg druk voor Matz Sels, maar dat veranderde toen we de laatste uren naderden. Inderdaad, in minder dan 24 uur werd de doelman van de Rode Duivels gedwongen zijn koffers te pakken en te verhuizen van Straatsburg naar Nottingham.

Een overgang van de Elzas naar het graafschap Nottinghamshire die werd afgerond in de nacht van 31 januari op 1 februari. Sels besprak deze "snelle" transfer in een interview met La Dernière Heure.

Een transfer die in één nacht werd afgerond

"Alles gebeurde op het laatste moment. Op woensdagavond (31 januari) hoorde ik dat er wat interesse was. Ik ging naar bed en vertelde mijn vrouw dat ik rustig ging slapen. Voor mij was er niets aan de hand", legde hij uit, eraan toevoegend dat de volgende ochtend, op de dag voor de wedstrijd tegen Parijs, het aanbod van Nottingham concreet werd.

"Ik had niet veel tijd om na te denken en te beslissen," bekende Sels, wiens contract met het Ligue 1-team nog tot 2026 liep. "Op donderdag was bijna alles geregeld tussen de clubs. Het was een teken dat het misschien beter was om te vertrekken: als de club niet wil dat je vertrekt, zullen ze geen last-minute deal sluiten."