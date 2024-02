Zorgen bij Union om sterkhouder: "Het risico was te groot"

Verrassend geen Anthony Moris in doel bij Union SG gisteren tegen Eintracht Frankfurt. Winteraanwinst Heinz Lindner nam zijn plaats in. Nochtans roteert Alexander Blessin niet met zijn doelmannen. De coach gaf achteraf meer uitleg.

Anthony Moris lijdt aan overbelasting van de spieren rond de knie. Zijn vervanger deed het trouwens meer dan behoorlijk. Blessin weet dat hij op zijn Oostenrijkse goalie kan rekenen.

Maar zal Union het zonder zijn titularis en kapitein moeten stellen in de komende wedstrijden? Coach Alexander Blessin gaf meer informatie over zijn blessure tijdens de persconferentie na de wedstrijd op donderdagavond.

"We hebben gisteren (woensdag) met hem gesproken. We hebben hem uitgelegd dat als hij nu zou spelen, het risico op blessures groter zou zijn dan bijvoorbeeld volgende week. Er bestond dus het risico dat hij de wedstrijd van aanstaande zondag tegen Kortrijk zou missen. We hebben besloten dat het beter was om hem niet te laten spelen. We hopen dat hij snel terugkomt en dat hij er komende zondag weer bij zal zijn."