RWDM-fans boycotten match, maar... hangen wel Genk-tribune vol spandoeken met duidelijke boodschap

De onvrede bij de supporters van RWDM is nog lang niet geblutst. De supportersclubs boycotten de match tegen Genk. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen signaal meer wilden geven. Voor de match plaatsten ze heel wat spandoeken in de lege bezoekerstribune.

"RWDM is geen virtuele realiteit, we hebben een ziel en een geschiedenis", staat er te lezen. "Textor, Eagle, back home!"

"Onze stand is leeg vandaag omdat: onze CEO er nooit is, onze lokale verankering verwaarloosd wordt en er geen vechtmentaliteit te zien is op het veld."

"Textor, je management is geen American Dream maar juist een heel slechte trip."

Heel duidelijke boodschappen richting eigenaar John Textor en CEO Gauthier Ganaye. Die laatste kreeg op Oostende al het verwijt nooit op de club te zijn, maar blijkbaar doet hij hetzelfde bij RWDM.