Supporters hebben genoeg van Vincent Kompany bij Burnley na nieuwe blamage

Zijn de dagen van Vincent Kompany bij Burnley geteld? Vorig jaar was hij de grote held met de promotie, dit jaar loopt het voor geen meter in de Premier League. De supporters hebben het alvast gehad.

De pijnlijke 0-5 nederlaag tegen Arsenal met onder meer een doelpunt van Leandro Trossard was de druppel die voor vele supporters de emmer deed overlopen. Burnley staat nog steeds voorlaatste in de stand.

Bovendien blijft de kloof met de ploegen boven zich zes en meer punten. Als het team zich dit jaar nog wil gaan redden, dan zullen Kompany & co dringend punten moeten gaan pakken. De supporters hebben er alvast genoeg van.

One of the most impact subs we have had in 15 years is sat on the bench and he brings on Jay Rod, Brun and JBG..... Kompany times up. Way put of your depth.... 👋🏼 #Twitterclarets — Maz (@Maz_zeratti) February 17, 2024

Kompany Out! Poor transfers, poor team selections, poor tactics, poor substitutions! — Claret Down under! (@PantherCraig) February 17, 2024

Kompany Out. Enough is enough.#twitterclarets — Jonny Lupton (@jlup1980) February 17, 2024

How is Vincent Kompany still in charge at Turf Moor, we have won just one game at home and three all season. He makes John Bond and Brian Laws look like Pep its time for a sacking. — Chadwick Media (@GaryChadwick3) February 17, 2024

Vincent Kompany zelf gaf aan dat hij wil blijven bij Burnley en zelfs bij degradatie ook bij de club zou willen blijven. "Ik voel me niet te goed voor The Championship", klonk het bij PlaySports. "Trainer ben je in goede en kwade dagen." Benieuwd of het bestuur er ook zo over denkt.