🎥 Wanneer Simon Mignolet doet alsof hij geblesseerd is om een heel opmerkelijke reden

We zijn net over het halfuur in de Brugse derby wanneer Simon Mignolet zich even op de grond zet in zijn doelgebied en om verzorging vraagt. Een blessure die niet al te ernstig leek, en die vooral Igor Thiago de gelegenheid gaf om van schoenen te wisselen.

Voor een wedstrijd moet je als voetballer goed kiezen welke schoenen je aantrekt. Als die 90 minuten lang niet goed zitten, heb je een groot probleem. Dit was het geval bij Igor Thiago, na een half uur gespeeld te hebben in de derby tussen Cercle en Club Brugge. De Braziliaanse aanvaller moest duidelijk van schoenen wisselen, maar vond geen gelegenheid om dit te doen. De doelman is natuurlijk de enige speler die niet buiten het veld verzorgd kan worden, dus het was Simon Mignolet die ging liggen in zijn doelgebied en om verzorging vroeg. Een moment dat Thiago de kans gaf om naar de zijlijn te rennen en andere voetbalschoenen aan te trekken. 😂 | Een blessure faken zodat je teamgenoot snel van schoenen kan wisselen. 👟🔄 #CERCLU pic.twitter.com/vxMLAkSw4z — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 18, 2024