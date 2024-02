Crisis bij Standard blijft duren: Arnaud Bodart heeft er genoeg van en richtte zich na nederlaag tegen Westerlo tot clubbestuur

Arnaud Bodart beleeft niet het leukste seizoen met Standard. Opnieuw was hij het die de supporters moest kalmeren na de nederlaag tegen KVC Westerlo. En ook de doelman heeft er genoeg van.

De woede was serieus in de kleedkamer van Standard na de nederlaag tegen Westerlo. Voor de gefrustreerde en ontgoochelde supporters was het opnieuw Arnaud Bodart die de eerste verklaringen kwam geven.

Een rol die de doelman beu is om op te nemen. Eenmaal terug in de kleedkamer richtte de doelman zich tot Pierre Locht en Fergal Harkin. "Waarom zouden jullie je ook eens niet voor hen presenteren? Waarom moeten wij dat altijd doen?", zo melden onze collega's van La Dernière Heure.

Crisis blijft voortduren bij Standard

Het liep vierkant bij Standard dit weekend. Ivan Leko was razend na de nederlaag, dat was duidelijk af te leiden uit zijn interview na de wedstrijd.

"Terwijl we onder druk staan in onze zestien, ipv de bal naar voren te spelen, willen we spelen zoals Barça met tiki-taka. Daardoor verliezen we de bal op het middenveld en incasseren we een doelpunt vanaf 20 meter. Als Griffin Yow zijn afstandsschot niet had gescoord, zouden we tien of tien minuten later alsnog het tweede doelpunt hebben geïncasseerd."

© photonews

Ook de vele blessures bij zijn kern zitten de Kroaat niet lekker. Enkele uren voor deze cruciale verplaatsing moesten Lucas Noubi en Wilfried Kanga hun forfait geven.

"Ik ben deze situatie beu, ik en alle mensen die met mij werken. We bereiden een team voor op maandag, dat we moeten wijzigen op dinsdag en weer op woensdag. Er zijn drie zaken om te controleren: de training, de voeding en de rust. De eerste, daar heb ik controle over, maar ik weet niet hoe ik de andere twee moet controleren. Het is vreemd om zoveel geblesseerden te hebben, zelfs al is het bij sommigen gewoon pech", besloot een ontmoedigde Ivan Leko.