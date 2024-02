KRC Genk-coach Wouter Vrancken ziet Luca Oyen goede prestatie leveren en vertelt hoe het verder moet

KRC Genk heeft zaterdag met 3-1 kunnen winnen van RWDM. Coach Wouter Vrancken was blij met de overwinning, maar ook met de prestatie van Luca Oyen, al moet die zich nu vooral blijven bewijzen.

Luca Oyen is een publiekslieveling in Genk, maar zijn seizoen was nog geen succes tot dusver. Tegen RWDM mocht hij pas voor de vijfde keer dit seizoen starten. Recent nog toonde KV Mechelen belangstelling, maar hij bleef in de Cegeka Arena.

Tegen RWDM greep Oyen zijn kans en bedankte zijn coach met een doelpunt. "Luca heeft te veel ups en downs gehad en we hebben gezegd dat hij zichzelf moet blijven pushen, het mag niet bij één wedstrijd blijven", benadrukt Wouter Vrancken.

"Hij moet ook de komende wedstrijd die dominantie blijven uitstralen en dan hebben we voor de ploeg en voor Luca zelf een mooie stap gezet."

Vrancken is duidelijk erg blij met zijn winger, al is het belangrijkste dat hij nu zo blijft verder spelen. "Luca heeft een moeilijke periode achter de rug en hij is er ook niet zomaar in gekomen natuurlijk. Ik vind het profiel van Luca heel leuk als coach om in het team te hebben. Het is belangrijk dat hij die lijn doortrekt, het moet elke match op ieder moment 100 procent zijn."