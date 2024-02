Nieuwkomer maakt meteen indruk bij KV Mechelen: "Concurrentie heeft geluk dat we hem nu pas hebben ingelijfd"

Het leek een gok te zijn van KV Mechelen in de wintermercato maar het aantrekken van Islam Slimani lijkt al na één basisplaats een schot in de roos te worden.

De 35-jarige Algerijnse aanvaller was tegen Antwerp niet goed voor een doelpunt maar wel voor een assist bij de enige goal van de avond. Hij woog de hele wedstrijd op de Antwerp-defensie en maakte enkele goede loopacties waarbij zijn ploegmaten konden profiteren.

Lof van ploegmaat

"Het is een toffe en heel grappige kerel", vertelde doelpuntenmaker Mrabti na de partij. "Hij geeft de ploeg een extra touch. Het is een echte targetman die ook rust aan de bal brent en ons laat opschuiven", aldus de Zweed.

Maar Slimani kan nog beter volgens Mrabti: "Volgens mij moet hij conditioneel toch nog wat stappen zetten. Hij is nog niet helemaal in vorm en nog een beetje in vakantiemodus", besluit hij al lachend.

Voorzichtige trainer

Het lijkt erop dat Lauberbach definitief naar de bank verwezen zal worden door trainer Besnik Hasi. De Duitse spits stond bijna steevast in de basis bij Malinwa maar kon sinds 2 september niet meer scoren.

Al wil Hasi toch vooral benadrukken dat Lauberbach op andere vlakken wel heel belangrijk was voor de ploeg. "Lauberbach werkt altijd enorm hard voor de ploeg. Slimani moest dat vandaag ook doen, niet evident voor iemand die in het voetbal nagenoeg alles al gezien en meegemaakt heeft", klinkt het.

Lof van fans

Ook online zijn de Malinwa-fans vol lof over de wedstrijd van Slimani: