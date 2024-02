Bondsparket gaat heel ver in bescherming van scheidsrechters: "Overgaan tot vervolging"

Het bondsparket heeft een mededeling de wereld ingestuurd. Daarin roepen ze op tot meer respect voor de scheidsrechters.

De wedstrijdleiding in de Belgische competitie lag de voorbije maanden meer dan eens stevig onder vuur. Het bondsparket komt nu met een mededeling nadat videoanalist Patrice Pfeiffer vorig weekend verhaal ging halen bij de assistent-scheids.

“De organisatie van een voetbalwedstrijd in het (prof)voetbal is onmogelijk zonder wedstrijdleiding”, klinkt het in een persmededeling. “Zonder scheidsrechters is er eenvoudigweg geen voetbal mogelijk. Scheidsrechters verdienen onze waardering en respect.”

“Het in vraag stellen van bepaalde beslissingen of het geven van kritiek moet mogelijk zijn op voorwaarde dat het op een respectvolle wijze gebeurt en de integriteit van onze scheidsrechters (en bij uitbreiding de competitie) niet in twijfel trekt”, gaat het communiqué verder.

“Elke aangeslotene (spelers, trainers …) heeft het recht kritiek te uiten omtrent bepaalde spelfases en/of beleidsbeslissingen (vrijheid van meningsuiting). Aan de andere kant is het ook essentieel voor de goede werking van de (professionele) voetbalsport dat onze scheidsrechters vrij en onbevreesd een wedstrijd in goede banen kunnen leiden en aangeslotenen er zich van onthouden hieraan op gratuite wijze afbreuk te doen (loyaliteitsplicht). Het tegendeel zou de druk op de wedstrijdleiding onhoudbaar maken, de scheidsrechters demotiveren en het correcte verloop van het spel zelf in de toekomst op de helling plaatsen.”

“Kritiek kan, maar op een respectvolle wijze. Dit is ook de lijn die het Bondsparket wenst aan te houden. Wordt deze lijn echter overschreden, dan zal het Bondsparket overgaan tot disciplinaire vervolging. Dit deed het. Bondsparket reeds in het verleden en zal het ook in de toekomst blijven doen.”