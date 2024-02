Eden Hazard komt met duidelijk statement over Roberto Martinez

Eden Hazard was te gast in de podcast van Jon Obi Mikel en vertelde daar honderduit over zijn afgelopen voetbalcarrière. Geen onderwerp ging hij uit de weg.

Zo vertelt de ex-Rode Duivel dat hij het voetbal absoluut niet mist. “Wel de kleedkamer en de grapjes”, klinkt het bij onze landgenoot. Hazard maakte ook de nodige tijd vrij om over de trainers waarmee hij werkte tijdens zijn carrière de nodige anekdotes te vertellen.

Zo ook onder José Mourinho bij Chelsea. “Hij vroeg me gewoon om mijn job te doen. Op training zei hij soms: ‘Don’t kick Eden’. (lacht) Dat vond ik leuk”, gaat Hazard verder.

En ook over Antonio Conte. “Ik probeerde vooral te genieten op zaterdag toen hij trainer was. Omdat ik wist dat we de dag nadien weer op het veld moesten staan om te trainen. En soms twee uur tactiek, daar hield ik niet van. Maar ik kende wel mijn beste periode toen hij trainer was bij Chelsea.”

Topcoachen Ancelotti en Martinez

Onder Carlo Ancelotti speelde Hazard haast niet bij Real Madrid en de relatie leek verzuurd te zijn. “Maar we hebben altijd veel respect gehad voor mekaar. Hij was één van de beste trainers die ik gekend heb.”

Ook ex-bondscoach Roberto Martinez was voor Hazard een absolute topper. “Het team werd in de periode ervoor gebouwd door Marc Wilmots. Martínez bracht wat meer tactiek en discipline, veranderde wat dingen in de kleedkamer. Het waren zes geweldige jaren met hem als bondscoach. Ook al wonnen we uiteindelijk niets.”