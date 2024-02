Eredivisie-analisten kijken hun ogen uit door uitgeleende speler uit Challenger Pro League

Patro Eisden Maasmechelen stuurde Anis Hadj Moussa tijdens de wintermercato op uitleenbasis door naar Vitesse. In de Eredivisie kijken ze alvast hun ogen uit.

Anis Hadj Moussa ligt nog tot 2025 onder contract bij Patro Eisden Maasmechelen, maar hij werd tijdens de voorbije transferperiode uitgeleend aan Vitesse, de hekkensluiter in de Nederlandse Eredivisie.

Hadj Moussa stond voor het eerst in het basiselftal en liet een ongelofelijke indruk na. Dat was zondagavond bij ESPN te horen in het programma ‘Dit Was Het Weekend’ over de Algerijn.

Hadj Moussa gaf zijn directe tegenstander George Cox met mooie acties telkens het nakijken. “Cox werd he-le-maal gek”, klonk het bij Marciano Vink. “Hij is ook gewisseld in de rust. Terecht, want hij had helemaal geen vat op deze speler. Ik heb heel lang niet meer gezien dat een speler echt op de vierkante meter zó gevaarlijk kan zijn met een prachtige kap. Hij was echt veruit de gevaarlijkste speler op het veld.”

Hadj Moussa scoorde tegen KAA Gent

Vink maakte zelfs een vergelijking met een speler uit de oude doos. “Voor de oudere kijkers: Eric Viscaal was de laatste speler die ik heb gezien met zo’n kap. Bij Eric Viscaal wist je wat er ging komen, je wist dat je uitgekapt ging worden. Je stelde je erop in en tóch lukte het hem weer. Ieder keer weer. Dat geldt voor Hadj Moussa ook.”

Hadj Moussa scoorde dit seizoen voor Patro Eisden Maasmechelen het doelpunt van de gelijkmaker in de zestiende finales van de Croky Cup tegen KAA Gent.