Franky Van der Elst velt nu al oordeel over het seizoen van Club Brugge

Club Brugge speelde zondag 1-1 gelijk tegen Cercle. Het zoveelste te vermijden puntenverlies voor blauwzwart, zo zag ook Franky Van Der Elst.

Het Nieuwsblad legde de statistieken van ‘Expected Points’ in de Jupiler Pro League boven. Daaruit valt af te leiden dat Club Brugge eigenlijk eerste zou moeten staan, maar dat is het bijlange niet dit seizoen.

Ook een bepalende pion als Hans Vanaken is vaak niet te zien bij blauwzwart, maar ook de spitsen wringen kansen vakkundig de nek om. Zo kreeg Thiago tegen Cercle zeker twee kansen die er altijd in moeten gaan.

“Het gaat om efficiëntie”, vertelt Franky Van der Elst aan de krant. “Je haalt terecht het offensieve compartiment aan, maar het is ook defensief. Ach, eigenlijk gaat het om het collectief. Het is blijkbaar eigen aan deze groep om steken te laten vallen.”

Geen toeval dat Club maar derde is

Club Brugge schoot zichzelf dit seizoen en nog meer de laatste weken in de voet. “Het is het verhaal van het seizoen”, gaat Van der Elst verder.

Het was altijd iets bij blauwzwart. “Soms was het pech. Soms was het slecht verdedigd, zoals nu bij de 1-0 van Minda. Soms had Mignolet beter keeperswerk kunnen tonen, zoals op Antwerp. Soms hadden de spitsen koelbloediger kunnen zijn. Als er keer op keer iets tegenslaat, is het geen toeval.”

Ook tegen Cercle was het volgens Van der Elst niet goed genoeg, maar hadden ze wel de drie punten kunnen pakken. Tegen Anderlecht zondag zal het veel beter moeten zijn.