Mark van Bommel na vertrek van Arthur Vermeeren: "Zo werkt het niet"

Arthur Vermeeren vertrok tijdens de wintermercato bij Royal Antwerp FC. Bij Atletico Madrid pakte hij echter nog niet veel speelminuten.

Vanavond speelt Atletico Madrid in de Champions League tegen Inter, maar of we Arthur Vermeeren in actie zullen zien komen, is maar zeer de vraag. Op een basisplek moet onze landgenoot wellicht niet rekenen.

“Iedereen verwachtte wellicht dat Arthur meteen in de basis zou staan, omdat hij bij ons altijd als eerste op het wedstrijdblad stond. Maar zo werkt het niet”, zegt Mark van Bommel in Het Nieuwsblad over de aanpassingsperiode van zijn ex-poulain.

Atletico is volgens Van Bommel een nieuwe manier van voetballen, maar ook een hoger niveau. “Met alle respect: de Spaanse competitie is veel moeilijker dan de Belgische. Zoals wij Champions League-duels speelden, zo speelt Atlético er vijftig op een seizoen.”

Van Bommel volgt Vermeeren heel goed op

Maar ook in het buitenland zitten op zich, vraagt de nodige aanpassing. Vermeeren moet in de eerste plaats ook wennen aan een andere taal. Van Bommel volgt de prestaties van zijn ex-speler ook op de voet op.

“Niet dat ik al die trainingsfilmpjes check – ik zit niet de hele tijd op Instagram – maar als hij gespeeld heeft, wil ik toch weten wat hij gedaan heeft. En ik app ook af en toe met hem. Ik kan je wel vertellen dat hij positief is over zijn nieuwe club. Het is zeker niet zo dat hij zo snel mogelijk terug wil.”