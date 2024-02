Ex-scheidsrechter Serge Gumienny heeft duidelijke mening over veranderingen bij Referee Department

Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat Herbert Fandel het schip meteen verlaat bij het Referee Department, terwijl Bertrand Layec na dit seizoen afscheid neemt. Peter Willems is de nieuwe directeur geworden.

De KBVB besloot om voor verandering te zorgen na de heisa die de laatste maanden ontstond. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny velt zijn oordeel erover.

"De reorganisatie zal verder moeten gaan dan afscheid nemen van Fandel en Layec", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Willems moet tabula rasa maken, want de huidige mensen van het Referee Department hebben bewezen dat ze het niveau van onze refs niet hebben kunnen verbeteren."

"Of ik erin geloof dat Peter dat kan? Je moet alles een kans geven. Ik ga ervan uit dat hij al zijn ervaring in het voetbal gaat aanwenden om de arbitrage te reorganiseren. Maar technisch zal hij de refs natuurlijk niet beter maken. Omdat hij nooit scheidsrechter was, heeft hij daarvoor niet de nodige knowhow", gaat Gumienny verder.

De ex-scheidsrechter vindt het goed dat er een nieuw gezicht komt, al gaat volgens hem de arbitrage niet beter gemaakt worden door Willems. Hij vindt dat er nog meer veranderd moet worden.

"Een klare kijk kan misschien nieuwe inzichten geven en zorgen voor een andere én betere organisatie. Maar nogmaals: hij gaat de arbitrage technisch niet beter maken. Daarvoor zal hij de nodige mensen naast zich moeten hebben. Dat wordt de moeilijkste taak. De reorganisatie zal nog wel lukken, maar de juiste mensen vinden om het niveau van de refs op te krikken, is een ander paar mouwen. Alleen zal hij dit niet kunnen..."