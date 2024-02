KRC Genk dicht bij twee goede deals op de transfermarkt

KRC Genk is ook buiten de transferperiodes bezig met deals te sluiten. Zo lijkt er twee keer goed nieuws voor de Limburgers te vernemen.

KRC Genk heeft goed nieuws gekregen over Rasmus Carstensen. De speler van de Limburgers die uitgeleend werd aan FC Keulen wordt door de Duitse club definitief overgenomen. Zij beslisten nu al om de aankoopoptie in de huurdeal te lichten.

Nochtans loopt het niet zo goed voor Keulen. De ploeg staat na 22 speeldagen nog altijd in degradatiegevaar. Voorlopig hebben ze de zestiende plaats in handen, die leidt tot een barrageduel met de nummer drie uit de tweede Bundesliga.

En Keulen moet ook nog achteromkijken, want Mainz, dat een plaatsje lager staat en wat een directe degradatie betekent, volgt op amper een punt.

KRC Genk onderhandelt met Spaanse Elche

Ook vanuit Spanje lijkt er goed nieuws te komen over een uitgeleende speler van KRC Genk. De Spaanse tweedeklasser Elche denkt er sterk aan om Nicolas Castro definitief binnen te halen. Volgens Het Belang van Limburg lopen de onderhandelingen tussen beide ploegen.

Castro is een vaste waarde bij de Spaanse club. Hij stond zestien keer in het basiselftal en viel ook zeven keer in. Dat leverde drie goals en twee assists op. Met een achtste plaats is een terugkeer naar La Liga nog altijd mogelijk. De rechtstreekse promotieplek heeft amper vijf punten meer, de play-offplek slechts één.