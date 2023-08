Extra ervaring opdoen: KRC Genk leent verdediger aan club uit de Bundesliga uit

Wouter Vrancken zal het komende seizoen op een verdediger minder kunnen rekenen. KRC Genk verhuurt Rasmus Carstensen voor de rest van het seizoen aan Keulen uit.

Vorige zomer plukte KRC Genk Rasmus Carstensen bij het Deense Silkeborg weg. Het betaalde maar liefst 3 miljoen euro voor de 22-jarige verdediger.

Alleen kwam de Deen nauwelijks aan speelgelegendheid toe. In totaal speelde hij slechts 46 minuten in 4 wedstrijden. Daarnaast speelde hij ook 9 wedstrijden voor Jong Genk in de Challenger Pro League.

Carstensen wil speelminuten en die hoopt hij nu bij Keulen te krijgen. De club uit de Bundesliga huurt de rechtsback voor de rest van het seizoen en heeft een aankoopoptie. Genk zal nog zo veel mogelijk geld van zijn transfersom willen recupereren. Momenteel is hij volgens Transfermarkt zo'n 1,5 miljoen euro waard.