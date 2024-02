Adelbrieven richting EK? Belg maakt nu ook indruk tegen Liverpool, maar moet ferme domper slikken

Albert Sambi Lokonga wist zich de laatste maanden op te werpen als een van de mogelijke opties in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco voor het EK 2024 in Duitsland. Zelf droomt hij ervan, woensdagavond was er een persoonlijke domper.

Woensdagavond stond een duel tussen Liverpool en Luton Town op het programma. In de eerste helft speelden de bezoekers een prima wedstrijd, met Sambi Lokonga in een belangrijke rol. Ogbene zorgde voor de 0-1 ruststand. Tijdens de rust werd de Belg echter vervangen, waarop het na de koffie helemaal verkeerd liep. Liverpool scoorde via van Dijk, Gakpo, Diaz en Elliot nog vier keer, het kaartenhuisje van Luton stortte helemaal in. Liverpool blijft zo leider, met vier punten voorsprong op Manchester City - dat nog een match moet inhalen. Sambi Lokonga moet bij de rust vervangen worden, match kantelt helemaal Luton van zijn kant staat voorlopig op een degradatieplaats, al hebben ze evenveel punten als Everton op de eerste veilige plaats. "Hij had pijn onderaan de pees, dus was het de beste zaak om hem tijdens de rust te vervangen", aldus coach Rob Edwards na de match. "Hij was briljant, de intensiteit in dit soort wedstrijden is groot. Het is moeilijk om iedereen fit te houden als je ze telkens opnieuw laat spelen." Een blessure van Lokonga zou een slechte zaak zijn voor Luton Town én voor de speler zelf. In 2021 verzamelde hij tegen Estland zijn enige cap tot dusver.