Geen Courtois op het EK? 'Deze topkeeper komt nog in aanmerking, maar niemand denkt aan hem'

Thibaut Courtois maakte een tijdje geleden bekend dat hij past voor het EK. Maar niet getreurd, Domenico Tedesco heeft nog een heel mooie optie.

Over Thibaut Courtois viel deze week te rapen dat hij wellicht in april al zijn comeback kan maken bij Real Madrid. Dat betekent dat hij ook fit zou zijn voor Euro 2024 met de Rode Duivels, maar daarvoor heeft hij al afgezegd, om volledig te revalideren van zijn zware knieblessure.

Volgens Sporza heeft Domenico Tedesco echter nog een optie die heel veel mensen ondertussen al vergeten zijn: Mile Svilar. Hij speelde zich vorig weekend in de kijker bij zijn club AS Roma.

De zoon van de legendarische Ratko Svilar van Royal Antwerp FC stond jaren te boek als één van de grootste keeperstalenten van ons land en werd overal genoemd als toekomstige Rode Duivel.

Mile Svilar speelde geen officiële match voor Servië

Maar zover is het nog niet gekomen. De 24-jarige doelman doorliep de jeugdreeksen bij de Belgische nationale ploegen, maar koos uiteindelijk toch voor de Servische selectie.

Alleen, daar speelde hij enkele kleine oefenwedstrijden en nog geen enkele officiële partij, waardoor hij perfect nog voor de Rode Duivels kan kiezen. Volgens Sporza, dat met een vertrouweling van Svilar sprak, zou de Belgische nationale ploeg nog steeds in zijn achterhoofd zitten.

Het voorbije anderhalve jaar was Mile Svilar reservedoelman, maar afgelopen weekend was hij de grote Belgische ster bij AS Roma, een eer die normaal Romelu Lukaku te beurt valt.