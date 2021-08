Mile Svilar gaan we niet zien in het shirt van de Rode Duivels

Mile Svilar maakt deel uit van de selectie die bondscoach Dragan Stojkovic bekendgemaakt heeft. Zo lijkt de kans klein dat we hem ooit in het shirt van de Rode Duivels gaan zien

De in Antwerpen geboren Svilar speelde voor de Belgische nationale jeugdploegen, maar koos later toch voor de Servische nationale ploeg. De zoon van gewezen Antwerp doelman Ratko Svilar stond steeds geboekt als een groot talent maar koos om zijn carrière bij Benfica in te zetten in plaats van bij Anderlecht.



Daar speelt hij vooral bij het b-elftal dat in de lagere reeksen van Portugal speelt. Een selectie, en wie weet een eerste cap, kan wel eens zijn carrière lanceren en hem terug op de kaart zetten. Dit zorgt er wel voor dat de kans zeer klein tot bijna onbestaand zal zijn dat we hem ooit in het shirt van de Rode Duivels zullen zien.