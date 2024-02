Nu 110(!) miljoen waard, ooit medisch afgekeurd bij Essevee, Club én KVO: "Mazzu zei dat als Mogi een speler gepakt wil, er geen screenings nodig zijn"

Victor Osimhen maakt momenteel grote sier bij Napoli en speelde ook tegen Barcelona opnieuw een heerlijke partij. Hij begon aan zijn opmars bij Charleroi, maar het had ook helemaal anders kunnen lopen.

Nu is zijn marktwaarde zo’n 110 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar in 2018 was hij nog een vrij onbekende speler bij Wolfsburg. Uiteindelijk werd hij toen uitgeleend aan Charleroi, maar het had ook anders kunnen aflopen.

De eerste gegadigde in België was het Zulte Waregem van (toen nog) Francky Dury: “Hij was vierde spits bij Wolfsburg en toen heb ik nog met hem onderhandeld”, gaf hij later toe in Extra Time. “Hij was toen 19 jaar en kwam op onze radar via een zaakwaarnemer.”

“Topschutter met Nigeria op het WK U17, zijn invalbeurten in Wolfsburg waren top, maar hij had een schouderoperatie gehad, sukkelde met de knie en had malaria gehad. Dan wordt het een moeilijke medische screening, bij de fysieke testen had hij de verkeerde schoenen mee. Daardoor werd het een lastig verhaal.”

Het moest heel snel gaan in het verhaal Osimhen

Ook Gert Verheyen was toen bij de pinken: “Het was via Didier Frenay, een zaakwaarnemer. Na het afkeuren bij Zulte Waregem heeft hij gebeld naar de coach van KV Oostende”, verwees hij naar zichzelf. “Het moest toen heel snel gaan.”

Waarop Dury het verhaal afmaakte: “Ik wilde hem wel, maar hij werd afgekeurd. Daarna werd hij ook bij Club Brugge afgekeurd en dan is hij bij Charleroi terechtgekomen. Ik heb aan Mazzu nog gevraagd hoe hij door die screening is geraakt. En hij zei dat als Mogi zegt dat er een speler gepakt moest worden, dan wordt die gepakt en zelfs niet getest.”