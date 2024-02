Verhuurde speler van Club Brugge spreekt klare taal over doorbraak die er niet kwam

In januari 2021 landde Daniel Perez bij Club Brugge. Dit seizoen wordt hij uitgeleend aan KV Oostende in de Challenger Pro League.

In januari 2021 kwam Perez aan bij blauwzwart, een goede maand later mocht hij al aansluiten bij de A-kern. Rik De Mil, toen trainer van Club NXT nog bracht hem het goede nieuws via een telefoontje.

“Vervolgens mocht ik debuteren in de Croky Cup tegen Standard. Ik ben toenmalig trainer Philippe Clement nog altijd heel dankbaar voor die kans”, vertelt Perez aan de Krant van West-Vlaanderen.

Enkele matchen later scoorde hij in de 0-4-overwinning op bezoek bij KAA Gent. “Alles ging heel hard. Het was nog maar mijn eerste jaar in Europa, hé.”

Maar erna liep het een pak minder. In januari 2022 verlengde Club Brugge zijn contract tot 2026, maar de grote doorbraak kwam er uiteindelijk niet en Perez begrijpt nog altijd niet waarom hij uiteindelijk minder speelde.

Daniel Perez vindt vertrouwen terug bij KV Oostende

“Ik wil er ook niet al te veel over praten. Feit was dat een oplossing naar speelminuten zich opdrong. Wat ik de voorbije seizoenen meemaakte, deed me groeien en volwassener worden. Ook al deed het soms pijn, het maakte me de sterke persoon die ik nu ben. Eigenlijk heb je enkel controle over hoe je traint en met situaties omgaat. Op al de rest heb je geen vat”, is hij heel erg duidelijk.

Bij KV Oostende heeft hij een mooie club gevonden met ambitie, uitstraling, fans en mooie accommodatie, al kwamen de financiële perikelen van de club alles overschouwen.

“Hier kon ik weer voluit voetballen en had ik terug een smile on the pitch. Vertrouwen: daar gaat het om. Nu, ik zal nooit vergeten dat Club mij de kans bood om in Europa te komen voetballen”, besluit de Venezolaan.