We moeten Guardiola dankbaar zijn: Domenico Tedesco zal hem alvast een bedankkaartje mogen sturen

Pep Guardiola is een toptrainer, maar ook een fantastisch people manager. Kent u één speler die hij onder zijn hoede had en achteraf kritiek had op de Spanjaard? Nee? Wij ook niet en we hebben ernaar gezocht. Waarom? Dat bewijst hij nogmaals met de manier waarop hij Kevin De Bruyne 'managed'.

Pep laat geen kans voorbij gaan om te benadrukken hoe belangrijk Kevin De Bruyne is en hoe goed hij is sinds zijn terugkeer van die slepende hamstringblessure. In de tijd dat hij geblesseerd was, legde Guardiola zijn spelverdeler geen enkele druk op. Hij zou terug komen wanneer hij er klaar voor was.

Een relatie als geen ander

In de tussentijd liet hij hem uitblazen, zowel fysiek als mentaal. Veel trainers zouden er een probleem mee hebben als hun topspeler tijdens zijn revalidatie een vakantie inplant. Niet Guardiola, hij wist hoeveel nood KDB daaraan had na 14 jaar voetballen aan de top.

En dus kwam De Bruyne mentaal helemaal uitgerust terug. Met goesting. King Kev is een winnaar en wil altijd het beste van zichzelf geven, maar zichzelf opladen met die steeds drukkere kalender werd moeilijker en moeilijker. En na zo'n blessure moet het lichaam wennen.

Tegen Brentford zat hij 90 minuten op de bank, ondanks dat het hele stadion om hem riep. Guardiola boog niet voor de publieke druk. Zijn sterspeler legt hij in de watten en hij neemt er geen risico mee als er ook maar de kleinste kans is dat hij hervalt. Die hamstring moet nog een paar jaar mee.

Nog maximaal iets meer dan twee jaar Duivels, als het al zoveel is

Sinds hij terug is, speelde De Bruyne nog maar drie keer 90 minuten. 183 minuten in de andere vijf wedstrijden. Guardiola doet er alles aan om hem niet te verbranden en Domenico Tedesco zal het graag zien gebeuren. De Bruyne wil op het EK schitteren, dat heeft hij ook aangegeven. En Guardiola gaat daarin mee. Hij wil hem topfit krijgen.

En daar moeten we van profiteren, want we zien het hem erna geen twee keer meer doen. Het WK in 2026 misschien nog, maar daarna is het afgelopen. Zolang zullen de Rode Duivels dus niet meer op hem kunnen rekenen. Dan is hij er ook 35 en eigenlijk zien we hem dan eerlijk gezegd de schoenen aan de haak hangen.

Maar dat is maar een gevoel. De enige die altijd zeggenschap heeft gehad over zijn eigen leven en carrière is De Bruyne zelf. Hij laat zich door niemand iets opleggen. Of je moet Pep Guardiola heten...