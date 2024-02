"Ik hoop dat we deze keer 95 minuten zullen spelen" : Leko gelooft in de kansen van Standard tegen Union

Ivan Leko was niet blij met wat zijn spelers in de tweede helft tegen Westerlo lieten zien. Deze keer hoopt de coach van Standard dat zijn spelers de juiste mentaliteit zullen tonen tot het laatste fluitsignaal.

"We verdienen beter dan ons recente resultaten", aldus Leko over de wedstrijden tegen Kortrijk, Cercle Brugge en Antwerp. De Kroaat heeft slechts vijf punten behaald sinds zijn komst naar Luik en de situatie blijft kritiek.

"Ik heb er met de spelers over gesproken, ze zijn zich ervan bewust. Ze verdienen ook complimenten ondanks de resultaten. Was mijn boodschap te zwaar in Westerlo? We hebben niet gespeeld tijdens de tweede helft, alle trainers hebben het recht om te zeggen wanneer het slecht is. Ons enige doel is om beter te worden."

Vermoeidheid bij Union? Ivan Leko wil er niet aan denken

Aanstaande zondag staat er weer een zware taak te wachten voor de Rouches op bezoek bij Union. De leider in het kampioenschap heeft echter recent veel energie verbruikt op het veld van Frankfurt, wat invloed kan hebben.

"Vermoeidheid? Het is niet de eerste keer dat ze een wedstrijd in de Europese competitie spelen en vaak winnen ze de volgende match. Complimenten aan hen, maar wij willen winnen en zullen ons uiterste best doen. We houden geen rekening met wat zij doen, we zijn gewoon bezig met ons voetbal."

En wat is het plan van Leko om Union te ontregelen? "Onze mentaliteit zal belangrijk zijn, onze instelling zal belangrijk zijn, elke reactie zal belangrijk zijn. Als we er naartoe gaan met de gedachte dat het moeilijk zal worden is het beter om niet te gaan. We moeten de tegenstander respecteren, maar aanvallen op zijn zwakke plekken. En die zijn er. Ik hoop dat we dit keer gedurende 95 minuten zullen spelen", besloot Ivan Leko.