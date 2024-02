Noa Lang spreekt straffe taal over de grote ruzie met Carl Hoefkens

In oktober van 2022 ontploft de situatie tussen Noa Lang en Carl Hoefkens. De Nederlander doet in een docuserie bij Amazon Prime Video nu zijn kant van het verhaal.

Noa Lang heeft bij Amazon Prime Video een docureeks van vier afleveringen over zijn passages bij Club Brugge, Oranje en PSV Eindhoven gekregen, onder de naam ‘Lastpak: Noa Lang’.

In de eerste aflevering is te zien hoe Lang in oktober 2022 in conflict komt met Carl Hoefkens. “Ik zat opeens op de bank, wat voor mij ongelooflijk was. Ik op de bank bij Club Brugge? Daar kon ik echt niet bij met m’n hoofd”, klinkt het bij de Nederlander.

En daar bleef het niet bij. De situatie escaleerde toen Hoefkens hem ook op de bank zette tegen Atletico Madrid, toen blauwzwart met 2-0 won.

Noa Lang heeft naar eigen zeggen Club twee keer kampioen gemaakt

“De trainer had mij een halfuur beloofd. Na vijftig, zestig minuten opwarmen kreeg ik nog acht minuten speeltijd. Ik ben gewoon terug op de bank gaan zitten. Een verkeerde reactie, ik ben de eerste om dat toe te geven.”

De wedstrijd erna werd Lang uit de selectie gezet en daarover spreekt hij klare taal. “Ik vind het ook niet helemaal mijn fout. Het is actie-reactie, ik ben niet goed behandeld geweest. Ik ben wel iemand die m’n team twee keer na elkaar kampioen heeft gemaakt, dan verdien je meer respect.”

Lang wilde niet in gesprek gaan met de club, maar deed het wel omdat hij een WK wilde halen. Toen al dacht hij aan een transfer. “Ik had al een tijdje het gevoel dat ik het hier wat ontstegen was, maar zolang ik hier ben zal ik alles blijven geven”, besloot Lang.