📷 OFFICIEEL Speler van STVV neemt na dit seizoen afscheid van profvoetbal

Shinji Okazaki zal op het eind van dit seizoen afscheid nemen van het profvoetbal. Okazaki zal dan twee seizoenen de kleuren van de Kanaries verdedigd hebben.

Vorig seizoen speelde hij bijna alle wedstrijden als hardwerkende middenvelder, dit jaar kampt het Japanse voetbalicoon regelmatig met blessureleed.

Zijn tijd bij STVV is het eindpunt van een rijkgevulde carrière: zo was Okazaki onder andere een vaste waarde in de Duitse Bundesliga en won hij de Premier League met Leicester.

De ervaren Japanner zet de komende weken alles op zijn revalidatie. “Ik heb beslist om aan het eind van dit seizoen een punt te zetten achter mijn carrière”, aldus Okazaki.

“Ik heb alles gegeven als voetballer, maar als sportman moet je ook naar jouw lichaam luisteren. Vandaag bots ik tegen mijn fysieke limieten. In de resterende weken zal ik alles doen om fit te worden, zodat ik mijn steentje kan bijdragen aan het team en op het veld afscheid te nemen.”

Focus tot de laatste seconde

Okazaki is vastberaden om zich tot de laatste seconde 100% in te zetten en zijn ervaring te blijven delen met de jongere spelers: “Ik wil open zijn over deze beslissing naar iedereen die mij altijd gesteund heeft. Daarom kondig ik de beslissing nu al aan. Op het eind van het seizoen geef ik uiteraard graag extra toelichting. Tot dan focus ik mij 100% op het voetbal.”

Sportief directeur André Pinto looft de werkethiek van Okazaki. “We hebben dit jaar een jonge spelersgroep. Shinji is binnen onze club een ervaren gids en voorbeeld van professionalisme, waar onze jonge talenten zich aan spiegelen. We respecteren zijn beslissing en hopen dat hij dit seizoen op een mooie manier kan afronden.”