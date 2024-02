Real Madrid schakelt versnelling hoger na komst van Mbappé: 'Ook deze sterspeler komt deze zomer naar Spaanse hoofdstad'

Het is wachten tot Real Madrid en Kylian Mbappé hun huwelijk openbaar maken met een statement, maar in de tussentijd heeft Florentino Perez een volgende topaanwinst op het oog. En ook deze ster moet deze zomer zijn opwachting maken.

Real Madrid wil Alphonso Davies deze zomer al naar Spanje halen. De interesse van De Koninklijke is niet nieuw, maar het feit dat Florentino Perez deze zomer al wil schakelen is wel verrassend. De flankverdediger is medio 2025 immers transfervrij op te pikken.

Het is echter Davies die zelf het vuur aan de lont heeft gestoken. De 44-voudig Canadees international heeft Bayern München laten weten dat hij geen gesprekken wil voeren om zijn contract te verlengen. Volgens Sky Sports maakte hij er binnenskamers zelfs geen geheim van dat hij naar Real Madrid wil vertrekken.

Der Rekordmeister nam het heft in eigen handen en zat inmiddels met De Koninklijke rond de tafel. Bayern München wil Davies na volgend seizoen immers niet gratis zien vertrekken. Ook Real Madrid staat open voor onderhandelingen.

Hoeveel gaat Real Madrid betalen voor Alphonso Davies?

De marktwaarde van Davies wordt door Transfermarkt op zo'n zeventig miljoen euro geschat. Het eventuele prijskaartje zal echter een pak lager liggen. Met andere woorden: Real Madrid heeft de troefkaarten in handen. En Bayern München is tevreden dat ze nog iets gaan verdienen...