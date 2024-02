'Sir Jim Ratcliffe zet Old Trafford meteen op stelten en voert deze héél gevoelige maatregel in om spelersgroep ter verantwoording te roepen'

Sir Jim Ratcliffe heeft zijn intrede gemaakt bij Manchester United. De zakenman wil Old Trafford meteen op zijn kop zetten met een héél gevoelige maatregel.

We moeten er geen tekening bij maken: Manchester United is een grootmacht in verval. De voorbije seizoenen deden The Red Devils op geen enkel moment mee voor de prijzen in Engeland. En dat terwijl de transferuitgaven én bijhorende loonkost torenhoog liggen.

En net dat is een doorn in het oog van sir Jim Ratcliffe. De eigenaar van INEOS - hij is sinds enkele weken mede-eigenaar van Manchester United - wil terug naar de basis en afstappen van de politiek met overbetaalde vedetten die geen successen behalen.

BBC weet dat Ratcliffe de komende maanden wil gebruiken om de contracten van de spelers te heronderhandelen. Héél simpel: wil een speler nog spelen voor Manchester United? Dan gaat het er héél véél veranderen in de loonstructuur van zijn contract.

Wat gaan de spelers van Manchester United verdienen?

Concreet wil Ratcliffe naar een loonstructuur met een lager basisloon - al hoeven we geen schrik te hebben: de heren zullen nog meer dan genoeg verdienen - en een bonussensysteem op basis van overwinningen en het behalen van prijzen. We kunnen ons al voorstellen dat zo'n verandering niet op gejuich zal onthaald worden in de kleedkamer.