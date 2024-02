Deze scheidsrechters fluiten de halve finales in de Croky Cup

Woensdag en donderdag wordt beslist wie naar de finale van de Croky Cup trekt. De voetbalbond maakte ook de scheidsrechters bekend die de matchen in goede banen moeten leiden.

Deze week worden de terugwedstrijden van de halve finales in de Croky Cup afgewerkt. Dan weten we wie er de finale van de Beker van België zal spelen op Hemelvaart (9 mei) in het Koning Boudewijnstadion.

Woensdagavond staat de sfeer strak gespannen in het Brusselse Dudenpark van Royale Union Saint-Gilloise. Door de late aansluitingstreffer van Koki Machida in de heenwedstrijd liggen alle kaarten nog open. Club Brugge won in eigen huis weliswaar met 2-1, maar kreeg dit weekend een flinke dreun te verwerken tegen grote rivaal RSC Anderlecht.

Intussen zitten de Brusselaars al een tijdje op een roze wolk. Vorige week tankte Royale Union Saint-Gilloise vertrouwen uit zijn Europese overwinning op Eintracht Frankfurt. De competitieleider van de Jupiler Pro League moet winnen van Club, en kan terugvallen op een sterke thuisreputatie. Union is in eigen stadion ongeslagen sinds september.

Voor deze match is Lothar D’Hondt de referee van dienst. Videoref voor deze match is Jonathan Lardot.

Titelverdediger Royal Antwerp FC beet aan de kust zijn tanden stuk op stuntploeg KV Oostende uit de Challenger Pro League. De Kustboys schakelden achtereenvolgens KAS Eupen, RWDM en KRC Genk uit en lieten ook de Great Old niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel.

Op de Bosuil is Erik Lambrechts scheidsrechter. Nicolas Laforge zal hem bijstaan in de VAR-kamer.