Romeo Vermant heeft nog duidelijk doel bij Club Brugge: "Gevoel van machteloosheid, ik trappelde ter plaatse"

Romeo Vermant maakte afgelopen wintermercato de overstap van Club Brugge naar KVC Westerlo. Bij de Kemphanen maakte hij al flink wat indruk.

Nadat Vermant bij Club Brugge maar weinig aan spelen kwam, besloot hij om naar KVC Westerlo te trekken. De jonge speler scoorde twee keer en gaf twee assists en zijn vijf eerste matchen bij Westerlo. Nadien raakte hij op training geblesseerd, waardoor hij enkele weken out is.

"Het zijn geen makkelijke maanden geweest", vertelde hij bij HUMO. "Ik wilde vooruit, maar trappelde ter plaatse. Ik vond niet dat ik mezelf iets kon verwijten. Dat gevoel van machteloosheid was het lastigste. Ik heb veel gepraat met mijn ouders en mijn vriendin. Er zat veel frustratie en zelfs verdriet in mij. Die emoties moest ik kunnen ventileren."

Toch verwacht Vermant nog steeds dat hij bij Club Brugge een plaats in de eerste ploeg kan versieren. "Ik heb altijd gevoeld dat ze me ooit in de eerste ploeg zien spelen. Dat verandert niet nu ze me hebben verhuurd. Soms moet je een stap terug zetten om er twee vooruit te gaan."