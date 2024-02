"Scott Parker was een betere coach dan Ronny Deila": analisten, supporters en bestuur zien of willen een ultimatum

Club Brugge zit in een nieuwe ferme dip. Blauw-zwart staat weliswaar nog steeds derde, maar de kloof met Union SG is ondertussen twintig(!) punten geworden. En bovendien is play-off 1 met nog drie speeldagen te spelen plots niet eens meer zo zeker. Er komen belangrijke weken aan voor Ronny Deila.

Club Brugge speelde de voorbije maand 3-3 gelijk tegen KV Kortrijk, gaf een voorsprong helemaal weg tegen Royal Antwerp (2-1 nederlaag in Deurne-Noord) en liet zich ook tegen RSC Anderlecht de kaas van het brood stelen na een vroeg voorsprong (1-2 nederlaag).

Met een 4 op 12 de voorbije weken is het stilaan alle hens aan dek voor Ronny Deila & co om op z'n minst play-off 1 veilig te stellen. De kloof met het nummer zeven KAA Gent is amper twee punten. En ondertussen zijn er nog een aantal belangrijke doelstellingen om te gaan halen.

Alles of niets tegen Union SG?

Op Genk, thuis tegen OH Leuven en op STVV moet play-off 1 veiliggesteld worden, ondertussen moet op bezoek bij Union SG een 2-1 voorsprong worden verdedigd om de bekerfinale te halen en op 7 en 14 maart volgen in de Conference League twee belangrijke duels tegen het Noorse Molde.

Hier en daar wordt al gesproken over een mogelijk ultimatum voor Ronny Deila, die intern zou te horen hebben gekregen dat hij toch maar beter een prijs pakt dit seizoen. Technisch gezien kunnen de komende drie donderdagen twee deuren sluiten en als het ook in de competitie tegenvalt, staat ook play-off 1 mogelijk nog op de helling.

"Vóór de succesjaren probeerde Club ook veel en mislukte het vaak. Op het einde heb je succes, maar dat komt er niet van de ene dag op de andere. Beter worden is een proces dat tijd kost. Dan kun je winnen, verliezen of gelijkspelen, it is what it is. Het laatste dat we moeten doen is medelijden hebben met onszelf", klonk het na de nederlaag zondag.

"Dan wordt het pas echt slecht met deze club. We moeten elkaar nu steunen, met z'n allen. Iedereen moet elkaar steunen en vooruit stuwen." Een mening die bij de analisten ook niet meteen op veel applaus kwam te staan.

Vreemde analyse na wedstrijd tegen RSC Anderlecht

"Het is niet iets wat de supporters willen horen: het is wat het is. Dat is lijdzaam toekijken en het is onaanvaardbaar dat je met deze spelerskern twintig(!) punten achterstaat op Union SG. Je wint niet eens de helft van je wedstrijden met dit spelersmateriaal ... Er is kwaliteit genoeg in principe", aldus Peter Vandenbempt in Extra Time.

De terugwedstrijd tegen Union SG in de Croky Cup wordt een eerste, belangrijke confrontatie. Vele analisten zien dat het van moeten is, Jan Ceulemans verwacht in Het Nieuwsblad zelfs een mogelijk einde verhaal als de bekerfinale nog uit handen wordt gegeven.

En wat denken de supporters er eigenlijk van? Velen zijn inderdaad zeer kritisch op de gang van zaken, ook in Jan Breydel viel afgelopen zondag de gelatenheid van de supporters enigszins op. Op X regent het dan ook kritische reacties:

