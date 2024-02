'Ajax wil volgend seizoen opnieuw sportief succes en... daar moet een Rode Duivel voor zorgen'

AFC Ajax wil volgend seizoen de heropbouw vorm geven. De Nederlandse grootmacht beschikt deze zomer echter niet over tientallen miljoenen euro's om uit te geven. Al staat er wel een landgenoot op de verlanglijst.

AFC Ajax beleeft een absoluut rampseizoen. Het voormalige management van de Amsterdammers smeten met miljoenen voor minderwaardige spelers, terwijl de bankrekening allesbehalve propvol zit. Daarnaast lijkt een ticket voor de Conference League het hoogst haalbare voor Ajax. Op de miljoenen van Het Kampioenenbal hoeven De Godenzonen dus ook al niet te rekenen.

De Telegraaf weet dat de kern moet afgeslankt worden om de financiën opnieuw op orde te krijgen. Daarnaast zullen inkomende transfers van boven de tien miljoen euro ook deze zomer geen optie zijn. Het verlanglijstje van Ajax wordt dan ook automatisch gevuld met huurlingen of jongens die dit seizoen minder speelminuten hebben gemaakt. Enter Mike Trésor Ndayishimiye.

Moet Rode Duivel AFC Ajax uit het slop helpen?

Mike Tresor Ndayishimiye is één van de namen die wordt genoemd als potentiële versterking voor Ajax. De tweevoudig Rode Duivel vertrok afgelopen zomer van KRC Genk naar Burnley FC. In de Premier League komt hij echter zo goed als niet in het stuk voor. Een stap terug naar de Eredivisie - Ajax kent hem uiteraard van zijn periode bij NEC en Willem II - kan zijn carrière herlanceren.