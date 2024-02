Coryfee van Club Brugge zegt of Deila nog moet vertrekken om seizoen te redden

Club Brugge beleeft opnieuw een heel moeilijk seizoen. Het heeft een achterstand van maar liefst 20 punten op competitieleider Union SG.

Club Brugge moest dit seizoen de landstitel pakken. Maar op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie is het nu al duidelijk dat dit een mission impossible geworden is.

De laatste weken wordt ook enorm veel gekeken in de richting van trainer Ronny Deila als de grote schuldige voor alles dat fout loopt bij blauwzwart en de mindere prestaties van dit seizoen.

Hij werd binnengehaald als de man die Club Brugge in vuur en vlam moest zetten, zoals hij dat ook deed bij Standard, maar de druk om een topploeg in handen te hebben is duidelijk te zwaar.

Geen nieuwe trainer voor Club Brugge

Voor blauwzwart-coryfee Julien Cools is het niet meer zinvol om op dit moment een andere coach aan te stellen om het tij nog te doen keren.

“Het is te laat voor een andere trainer. Richting volgend seizoen kun je misschien veranderen, maar op dit moment… Al kan ik niet ontkennen dat er echt geen lijn in zit”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Nochtans heeft Deila de beste spelersgroep van de Jupiler Pro League in handen, maar doet hij er veel te weinig mee, zo is te horen.

“Ik lees in alle gazetten dat er zo veel talent is. Ik ben het daar niet mee eens. Skov Olsen en Nusa waren nérgens tegen Anderlecht. Dat zijn dan de mannen die dertig miljoen moeten opleveren. Thiago, 37 miljoen, kom zeg! Dan waren wij er in onze tijd vijftig waard!”, reageert Cools nog.