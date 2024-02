Sensatie in Challenger Pro League: ex-speler Genk, Antwerp en Mechelen kan naar Eredivisie, maar ...

Kent u Bruny Nsimba al/nog? De rechtsbuiten speelt momenteel de pannen van het dak in het team van Timmy Simons bij Dender. Steeds meer clubs komen naar hem kijken, maar voorlopig willen ze hem niet laten schieten.

Bruny Nsimba is dit seizoen al goed voor negen goals en een assist. Een aantal maanden geleden droomde de rechtsbuiten zelfs nog van de topschutterstitel in de Challenger Pro League, al zal zijn doelpuntenaantal dan nog wat moeten opgekrikt worden - Vossen en Bertaccini zitten ondertussen aan elf eenheden.

Het jeugdproduct van onder meer Anderlecht, Genk en Mechelen kreeg zijn eerste kansjes op het hoogste niveau bij Royal Antwerp FC. In januari 2023 ging Beveren hem daar weghalen, afgelopen zomer kwam Dender vervolgens aankloppen.

En bij Dender maakt hij dit seizoen dus indruk. Met zijn doelpunten, maar ook met zijn kwieke dribbels en leuke acties. Zijn club doet het ook wonderwel in de Challenger Pro League en maakt met nog zeven speeldagen voor de boeg ook nog kans op promotie.

Nsimba zelf? Die heeft nog een contract tot juni 2025. Of hij ook volgend jaar nog in de Challenger Pro League zal spelen is echter nog maar zeer de vraag. Nederlandse bronnen melden dat er interesse is van Heracles Almelo.

Heracles Almelo of andere kapers op de kust?

Daar hebben ze in het verleden al vaker samengewerkt met eerder onbekende Belgen. Denk maar aan hoe ze ooit Matthias Schamp weghaalden bij Oudenaarde en een geweldige kans gaven in de Eredivisie in 2012-2013.

De voorbije maanden waren er ook andere ploegen die er hem graag bij zouden hebben gehaald. Toen gaf Dender ook al aan dat ze hem zeker niet voor komende zomer willen laten gaan. En wie weet als Dender zou promoveren ...

