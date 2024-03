Bataille steekt ex-club KVO en nog steeds 'grote liefde' een hart onder de riem na bereiken van finale: "Woordje voor nieuwe eigenaar"

Union tegen Antwerp op de Heizel, het wordt voor The Great Old de belangrijkste van de waarschijnlijk vier confrontaties die ze nog hebben met de Brusselaars. Jelle Bataille haalde het in de halve finales van zijn ex-club, maar hij stak hen achteraf wel een hart onder de riem.

Bataille was natuurlijk in de wolken met een nieuwe bekerfinale. “Het wordt een mooie finale. Voetbal draait om prijzen, dus we willen die beker binnen slepen. Het was een iets minder jaar voor ons, maar als je dat kan afsluiten met een beker is dat toch mooi", klonk het.

Union wordt immers nog vier keer de tegenstander, ervan uitgaand dat Antwerp de Champions' Play-offs haalt natuurlijk. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie is het immers ook nog Antwerp-Union.

Bataille kwam ook terug op de situatie van 'zijn Oostende'. "Het is altijd leuk om tegen je beste vrienden en je vader (Kurt Bataille is assistent bij KVO, nvdr.) te spelen. Oostende is en blijft een familieclub. Als ik een woordje naar de nieuwe eigenaar mag richten: ‘Ik zou Oostende zéker kopen’.”

Op de zege was niet aan te merken. “Ik denk dat we verdiend zijn gewonnen. Op ons eigen veld, een groter plein, konden we meer tempo maken. Als we ons eigen spel konden spelen, wisten we dat we konden winnen. Ons parcours was ‘makkelijker’ dan vorig jaar, maar het blijft knap om twee jaar op rij in de finale te staan."