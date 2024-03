Belg uit Jupiler Pro League spreekt over interesse die Inter Milan voor hem heeft

Heel wat spelers uit de Jupiler Pro League staan in de belangstelling van Europese topploegen. En daar zitten ook aardig wat Belgen bij.

Zaterdag spelen OH Leuven en Union SG tegen elkaar. Een duel tussen de broers Tobe en Fedde Leysen komt er niet, want Fedde zit momenteel geblesseerd aan de kant.

De Leuvenaars hebben volgens Tobe Leysen nog drie punten nodig om zich te redden, al zullen ze die wellicht niet tegen de competitieleider pakken.

Interesse van Inter

Broer Fedde ziet het wel goed komen voor OHL. “Ik heb vroeger nog bij OHL gespeeld. Het zou toch een verlies zijn voor eerste klasse als ze zouden zakken. Persoonlijk zie ik het niet gebeuren. Gelukkig hebben ze een keeper die wel wat ballen pakt”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Broer Tobe staat dan weer in de belangstelling van Inter. Als doelman staat hij bij OH Leuven geregeld in de kijker met enkele knappe reddingen.

“Ik krijg er ook wel wat werk”, reageert hij. “Die interesse is leuk, maar het is niet het moment om daarmee bezig te zijn. Er komen heel belangrijke wedstrijden aan met OHL. Als ik dat in mijn kop ga steken, ga ik mezelf alleen maar zot maken. Dat heb ik nu niet nodig.”