En plots stuurt Inter een opvallende scout voor Belgisch talent: Tobe Leysen reageert op interesse

OHL verloor zaterdag van Standard. Tobe Leysen was uiteindelijk de beste speler van de bezoekende ploeg. Na afloop hebben we met hem gesproken.

Tobe, wat is het gevoel over de verloren wedstrijd? Ben je teleurgesteld?

"Ja, want zolang de score 1-0 was, konden we nog hopen op de gelijkmaker. Maar we moeten erkennen dat de overwinning van Standard verdiend was, omdat zij de beste kansen hadden. We slaagden er niet in om echt gevaarlijk te zijn. We gaan nu twee belangrijke wedstrijden spelen tegen directe concurrenten. Als we winnen, kunnen we opgelucht ademhalen."

Tijdens deze wedstrijd maakte je jezelf opvallend met een geweldige redding in de tweede helft.

"Het was inderdaad een lastige redding, de bal kwam snel. Ik ben ook blij dat mijn verdediging oplettend was en de bal kon wegwerken. Maar uiteindelijk pakken we geen punten en dat is wat ik onthoud."

In de tribunes zat Samir Handanovic, een voormalige doelman van Inter.

"Oh ja, ik ken hem, een zeer goede doelman, lang, die echt heel sterk was."

Wel, hij is nu scout bij Inter en er werd gevraagd voor wie hij hier was. Hij kwam voor jou.

"Ik ben verrast, het is echt een eer. Ik wist niet dat hij er was, laat staan voor mij."

Je bent opgeleid bij Genk, net als Courtois.

"Ja, hij is een rolmodel voor mij. Ik zeg niet dat ik dezelfde carrière zal hebben als hij, maar als je zijn wedstrijden ziet... de finale van de Champions League tegen Liverpool, dat was ongelooflijk.

Naar een club als Inter gaan, is dat een doel voor jou?

"Voorlopig wil ik gewoon werken en zoveel mogelijk spelen. Ik ben in augustus bij OHL gekomen, ik heb slechts 11 competitiewedstrijden gespeeld en mijn eerste doel is om de club te redden. Ik heb een contract van 4 jaar bij Leuven, ze hebben vertrouwen in mij en dat is geweldig. Voor de rest van mijn carrière heb ik geen plan."

De 21-jarige Tobe Leysen heeft zijn voeten duidelijk op de grond. Hij werkte zich in korte tijd op tot eerste doelman bij een JPL-club. En als een voormalige doelman zoals Handanovic naar Sclessin komt om hem te zien, dan is dat niet vanwege het weer. De toekomst lacht hem toe.