Vanhaezebrouck verontschuldigt zich nadat hij kritiek krijgt voor uitspraak over eigen speler

Hein Vanhaezebrouck zit niet verlegen voor een straffe uitspraak. Voor eentje van vorig weekend verontschuldigde hij zich nu wel op zijn persconferentie.

KAA Gent speelde 2-2 gelijk tegen Royal Antwerp FC. Op de persconferentie achteraf pakte Hein Vanhaezebrouck spits Laurent Depoitre bijzonder hard aan. Iets wat bij veel analisten in het verkeerde keelgat schoot. Vooral de vergelijking met Patrick Goots, die in de perszaal zat, was volgens velen erover en vernederend voor Depoitre.

“Ik had Patje Boem Boem er niet bij moeten slepen, dat was niet verstandig van mij. Laurent kent me ook wel heel goed en weet ook hoe ik ben. Hij heeft er me niet op aangesproken want hij kent me ook wel hé”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Depoitre had moeten scoren tegen Antwerp

Vanhaezebrouck probeert de heisa wat te relativeren, want bij de spelers was de uitspraak helemaal geen issue, zo vertelt de trainer van de Buffalo’s nog.

“Zij weten ook hoe ik werk en in de week met hen babbel en waarop ik focus. Soms is er al eens een uitspraak die beter niet gebeurt maar dat is allemaal niet persoonlijk.”

Al is Vanhaezebrouck nog altijd zeker van zijn stuk dat Depoitre had moeten scoren. “Dit heeft allemaal weinig zin, dit is vooral spektakel. De spelers beseffen dat de coach graag al eens iets plezant vertelt, waarmee anderen kunnen lachen.”